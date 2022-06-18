AKP'li Karahocagil: Muhalefetin millete hizmet etme düşüncesi yok

AKP Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Muhalefet partilerinin hiçbirinin iktidara gelip, millete hizmet etme gibi düşüncelerinin bulunmadığını savunan Karahocagil "Ne ülkenin itibarı umurlarında ne milletin geleceği gibi dertleri var" dedi.

Muhalefetin Meclis'i kapattırmayı "başarı saydığını" söyleyen Karahocagil, "Koltuk, mevki, makam öyle gözlerini bürümüş ki bu yolda HDP ile ortaklıktan zerre çekinmiyorlar" diye konuştu.