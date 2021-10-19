AKP'li Kandemir: 'Vatandaşların arasında tebdil-i kıyafet ekiplerimiz dolaşıyor'

AKP Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ, AKP Genel Merkezi'nde dün basın toplantısı düzenledi.

Kandemir, "Bu sıkıntıları genel başkana aktarmak AK Parti teşkilatlarının görevidir. Biz gerek teşkilatlarımız üzerinden, gerek genel merkezden sahaya gönderdiğimiz, vatandaşlarımız arasında dolaşan tebdil-i kıyafet ekiplerimiz üzerinden ciddi bir çalışma yürütüyor, raporluyor ve Genel Başkanımıza arz ediyoruz. Milletimizin sıkıntılarının farkındayız. Tüm dünyanın içinden geçtiği buhranlı bir dönemi geride bırakıyoruz. Tabii pandemi ve pandeminin getirdiği ekonomik zorluklar ve sıkıntılar sadece Türkiye'de değil tüm dünyada hissedildi" diye konuştu.