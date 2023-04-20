AKP'li Kandemir: Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir AKP'nin Adana Çukurova'daki ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendiğini belirterek saldırıyı kınadı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kandemir "Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Deprem nedeniyle boşaltılan binaya ateş eden kişi yakalandı

AA'nın haberine göre AKP Çukurova İlçe Başkanlığı'nın depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş edildi.

Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bina önüne elinde pompalı tüfekle bir şüpheli geldi. Parti tabelası ve bayrakların asılı olduğu tedbiren boşaltılan binaya elindeki tüfekle ateş eden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

