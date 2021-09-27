AKP’li Kağıthane Belediyesi’nden Güllüoğlu’na 288 bin TL’lik lokum siparişi

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li Kağıthane Belediyesi’ne bağlı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 7 Eylül 2021 tarihinde "Kültürel Değerlerimizin Paylaşılmasının Sağlanması İçin Esnaf Ziyaretleri ve Organizasyonlarda Kağıthaneli Hemşehrilerimize Dağıtılmak Üzere Lokum Alımı" adı altında bir ihale düzenledi.

İhale Güllüoğlu'na

Sadece iki şirketin katıldığı ihaleyi, 288 bin 40 TL teklif veren Baklavacı Güllüoğlu Mehmet Nejat Güllü Gıda Şirketi’nin aldığı açıklandı. Şirket ile AKP’li belediye arasında da 21 Eylül’de sözleşme imzalandığı belirtildi.

Daha önce Cemaat operasyonu kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Nejat Güllü hakkında "tutuklanmak üzere yakalama kararı" çıkmıştı.