AKP'li ismin yaptığı binalar çöktü, yüzlerce yurttaş yaşamını yitirdi: Arama kararı çıkınca kaçtı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi, Gaziantep'te de etkili oldu ve yıkıma yol açtı. AKP'li Yunus Kaya'nın müteahhidi olduğu sitelerin enkazı altında kalan 300'ün üzerinde yurttaş yaşamını yitirirken, çok sayıda yurttaş yaraland. Kaya'nın Nurdağı'nın AKP'li Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın yakınlarına ait olan Kavak İnşaat ile yapı ortağı olduğu lüks siteler yaptığı da belirlendi.

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, AKP'li Ökkeş Kavak'ın başkanlığını yaptığı Nurdağı Belediyesi'nin AKP'li meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı Yunus Kaya'nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı CCK İnşaat'ın ilçenin çeşitli semtlerinde yaptığı 6 site çöktü.

En az 300 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen binaların müteahhitti Kaya, hakkında arama kararı çıkarılmasının ardından ortadan kayboldu.

Arama kararı çıkarıldı, kaçtığı anlaşıldı

Gaziantep’te inşaat, akaryakıt, eğitim ve ulaştırma alanlarında faaliyet gösteren şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Nurdağı Belediyesi’nin AKP’li meclis üyesi olan Yunus Kaya'nın yaptığı binalarda çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesi üzerine vatandaşların günlerden bu yana gözaltına alınması yolunda paylaşımlar yaptığı, ancak dün hakkında arama kararı çıkarılan Yunus Kaya'nın kaçtığı anlaşıldı.

MHP'li vekilden dikkat çeken paylaşım

Konuyla ilgili bir başka tartışmayı ise MHP Gaziantep Milletvekili Sermek Atay gündeme getirdi.

Atay, sosyal nedya hesabından “Her olayı takip edip, tweet atan şehrimizin ünlü siyasetçisi, Nurdağı'nda en fazla ölüme sebebiyet veren müteahhit siyasetçiyi takip etsene. Bu konuda senden tweet bekliyoruz. Korkma zaten emniyet, adliye gereğini yapacak. Ucu nereye giderse gitsin devlet hesap soracak. Hadi bekliyorum” paylaşımı yaptı.

Atay, paylaşımında kastettiği siyasetçinin kim olduğuyla ilgili olarak yöneltilen soruyu, “İsim vermem. Zaten kimin, kiminle birlikte oluğunu herkes biliyor. Benim derdim suçluların ve arkasındakilerin gerekli cezayı görmesi” şekline yanıtladı.

Şamil Tayyar olduğu ileri sürüldü

MHP Milletvekili Atay'ın isim vermediği siyasetçinin AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar olduğu ileri sürüldü. Çöken binalarında en az 300 kişinin yaşamını yitirdiği Yunus Kaya'nın sosyal medya hesaplarında Tayyar ile birlikte çekilmiş fotoğraf ve paylaşım olması dikkat çekti.

Kaya'nın ayrıca, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan ile de fotoğraf ve paylaşımlarının bulunması dikkat çekti. Bunun yanı sıra kaçak müteahhittin sosyal medya hesabından “abim” dediği Nurdağı Belediye Başkanı AKP’li Ökkeş Kavak ile yakınlıklarını gösteren paylaşımlar bulunuyor.