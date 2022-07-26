AKP'li ismin damadı ihale zengini çıktı

AKP'li Fatih Belediyesi 14 Haziran 2022 tarihinde gezi organizasyonu ihalesine çıktı. İhaleyi 1 milyon 98 bin 367 liralık en düşük teklifin sahibi AZ Reklam Şirketi kazandı. Şirketle belediye arasında 4 Temmuz'da sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında 27 Haziran-31 Aralık 2022 tarihleri arasında "Çanakkale Gelibolu Yarımadası Şehitliklerine gezi düzenleneceği" belirtildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, ihaleyi alan yıllardır AKP'li belediyelerden aldığı milyonlarca liralık organizasyon ihaleleriyle gündeme gelen şirketin sahibi Fatih Bolcan. Bolcan'ın şirketi 2011 yılından bu yana kamudan yaklaşık 150 milyon liralık gezi ve organizasyon ihalesi aldı.

Damat da AKP'li

Bolcan, AKP İstanbul 5. Dönem İl Yönetim Kurulu Üyesi olan Bolcan eski AKP Milletvekili Mustafa Baş'ın damadı. 2014 yerel seçimlerinde AKP'den Başakşehir Belediye Başkan aday adayı da olmuştu. Çalışma hayatına İSKİ Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde Organizasyonlar Koordinatörü olarak başlayan Bolcan, Eminönü Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürlüğü görevinde de bulundu.

Küçükçekmece Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Başkan Danışmanlığı görevlerini üstlendi. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde, AKP Küçükçekmece Seçim Koordinasyon Merkezi'nde Seçim Koordinatörü, 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimlerinde, İstanbul 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde, Tanıtma ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.