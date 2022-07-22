AKP'li İsmet Yılmaz: Türkiye'de ekonomik kriz yok

Eski Milli Eğitim Bakanı ve TBMM AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz Adıyaman’da açıklamalar yaptı.

Türkiye’de ekonomik kriz olmadığını iddia eden Yılmaz şöyle konuştu:

"Her şey güllük gülistanlık değil, hayat pahalılığı da var, sıkıntı var. Bunu görüyor ve biliyoruz ama bunun için de elimizden geleni yapıyoruz vatandaşa olan etkisini azaltmak için. Ama çok net bir şekilde söylüyorum Türkiye’de ekonomik kriz yok. Organize sanayi bölgelerimiz doldu mu? Organize sanayi bölgesinin dolu olduğu bir yerde ekonomik krizden bahsedilebilir mi? Her gün yeni bir yatırım için sizlerden yer isteyenler var mı? İstihdam artıyor mu? Son 2 yılda 2020 Nisan’ından bu yana 35 milyon istihdam oluşuyor. Kriz olan bir yerde fabrikalar kapatılır, işsizlik artar. Bizlerde öyle değil, yeni yeni fabrikalar açılıyor, yeni yeni organize sanayi bölgeleri açılıyor. Bu durum Sivas’ta da öyle, Gaziantep’te de öyle, Adıyaman’da da öyle, Urfa’da da öyle, Kayseri’de de öyle. Dolayısıyla yatırımcılarımızın Türkiye’nin geleceğine olan inancı en yüksekte." (İHA)