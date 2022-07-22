Türkiye'de sendikalı işçi oranı yüzde 14,26 olarak açıklandı

Türkiye'de kayıtlı olarak çalışan 15 milyon 987 bin 428 işçiden 2 milyon 280 bin 285'inin sendika üyeliği olduğu açıklandı.

"6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2022 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"de sendikaların üye sayılarına ilişkin detaylı bilgiler yer aldı.

İş kollarına istatistiklerine göre 4 milyon 86 bin işçi "ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar", 1 milyon 865 bin 713 işçi "metal" ve 1 milyon 445 bin 368 işçi "inşaat" iş kolunda çalışıyor.