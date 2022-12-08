AKP'li isimle fotoğrafları ortaya çıkmıştı: İsmailağa Cemaati üyeleri CHP'li meclis üyesini tehdit etmiş

Ülke İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı’ndaki 6 yaşındaki çocuğun istismarı skandalıyla çalkalanıyor.

Hiranur Vakfı’nın da bulunduğu İstanbul’daki Sancaktepe ilçesinin kurucu belediye başkanı AKP’li İsmail Erdem’in de 6 yaşındaki H.K.G.'yi istismar eden 29 yaşındaki Kadir İstekli ve Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ile fotoğrafları ortaya çıktı.

Fotoğrafları CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Kaftancıoğlu paylaşımında “İktidarda fotoroman çekmeye meraklı bir kişi var zannediyorduk! Belediye başkanıyken çocuk istismarcılarına en büyük desteği veren, şimdi de AKP Ataşehir ilçe başkanı olan İsmail Erdem’i üzülerek ve utanarak takdimimdir” ifadelerine yer vermişti.

Fotoğrafları çıkmıştı: 'Herkese selam verip alırsınız'

Gözlerin çevrildiği eski Sancaktepe Belediye Başkanı AKP’li İsmail Erdem’e BirGün'den İsmail Arı ulaştı. "Hiranur Vakfı’nda cuma namazı kıldığını" söyleyen Erdem, “Benim ilçemde var olan her kurum kuruluşa ziyarete gitmişimdir. Neticede cuma namazına gitmişim (Hiranur Vakfı’na), onlar beni yolculamış. Cemevlerine de ziyarete gidiyorum. Oradaki halkın belediye başkanısınız ve herkese selam verip alırsınız. Hiranur Vakfı’na benim bir desteğim olmamıştır. Belediye hizmetleri kapsamın çöp alırım, asfalt dökerim, kaldırım taşı döşerim” dedi.

Kaçak yapılara göz yumdu

Hiranur Vakfı’nın kaçak yapılarına neden göz yumduğunu ve neden yasal yaptırım uygulamadığı sorusuna İsmail Erdem, "Binalar benim döneminden önce inşa edilmişti. Çok konuşmaya gerek yok. Biz gittiğimizde binalar vardı, hizmet ediyordu. İstanbul geneline Türkiye geneline baktığımız zaman her şey kanunlar çerçevesinde vardır uygulanmıştır" diye yanıt verdi.

'İnsanların sicil kaydına mı bakıyorum?'

"Yapılanlar siyasi itibarsızlaştırma ve yargı karşısında herkes cevabını alacak" diyen Erdem sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her türlü çocuk istismarına, çocuğa uygulanan şiddete veya cinsel cinsel istismara şiddetle karşıyız. Nefret ediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Orada öyle bir şey olmuş ise nefretle, şiddetle aynı şekilde kınıyoruz. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun bizim resmimizi kullanması siyasi ahlaka sığmayan hareketler. Yıllardır siyaset yapıyorum, STK’ların içerisindeyim ve şuana kadar milyonların üzerinde fotoğraf karemiz vardır. Benimle fotoğraf çektirmek isteyen, esnafa selam verirken tokalaşırken insanların sicil kaydına mı bakıyorum?"

Vakfın etkinliklerine katılmış

AKP’li Erdem birçok soruyu da yanıtsız bırakarak telefon görüşmesini sonlandırdı. AKP’li Erdem’in sosyal medya hesabından Hiranur Vakfı ile ilgili çok sayıda paylaşım yaptığı, makamında vakfın yöneticileri defalarca misafir ettiği, vakfın etkinliklerine katıldığı görüldü.

CHP'li isme tehdit

Dönemin CHP’li Meclis üyesi Servet Baylan BirGün’e yaptığı açıklamada cemaat üyelerinin o dönem kendisini üstü kapalı tehdit ettiğini söyledi.

Baylan o dönem yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Söz konusu alan 2017’de spor alanıyken özel eğitim alanıyken duvarla çevirmişlerdi ve araziyi kullanıyorlardı. O zaman haberleştirildi bu konu. Hiranur Vakfı’nın yetkilisi olduklarını belirten cemaat üyeleri telefonla beni aradılar ‘kamuya hizmet eden vakıfız biz ve siz bizimle ilgili nasıl böyle konuşursunuz?’ dediler. ‘Sizinle bizim belirleyeceğimiz bir yerde görüşmek istiyoruz’ dediler. Ben de ‘bu ne demek oluyor? Benim belirlediğimiz yerde görüşeceğiz ne demek? Siz beni tehdit mi ediyorsunuz?’ dedim. Kendileriyle sadece CHP ilçe binamızda veya belediyedeki grup odamızda görüşeceğimi söyledim. ‘Biz bunun peşini bırakmayacağız dediler.’ Dönemin Belediye Başkanı AKP’li İsmail Erdem bu vakfa yardım ediyordu. Korudukları ve kolladıkları bir vakıftı Hiranur Vakfı.”