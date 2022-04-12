AKP'li isimden Millet İttifakı'na aday önerisi: Reis aday olmazsa ben de oy veririm

Tv100’de Gürkan Hacır’ın sunduğu programda eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, Millet İttifakı için aday önerisinde bulundu.

"Millet İttifakı'nın niye başka aday aradığını merak ediyorum, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı tanırız, bize sorsunlar. Kendi içlerinde halkla buluşmaksa, milliyetçilikse, muhafazakarlıksa Millet İttifakı'nın en uygun adayı Gürsel Tekin'dir" diyen Metiner, Tekin'in "oy verecek misin?" sorusuna "Reis söz konusu olduğunda babam da karşısında olsa vermem. Reis aday olmazsa veririm" yanıtını verdi.