Mansur Yavaş’tan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

İYİP'ten istifa ederek Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ, birkaç gün önce cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığını destekleyeceklerine dair açıklama yapmıştı.
Mansur Yavaş cephesinden ise adaylıkla ilgili iddialar reddedilmiş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin getirdiği görevlerin yerine getirilmeye devam edeceği ifade edilmişti.
Yavaş’ın, bugün İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmesi kulislerde hareketlilik yarattı. Görüşme sonrası bir açıklama yapan Yavaş, şunları söyledi: