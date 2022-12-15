AKP'li isim yaptırdıkları anket sonucunu açıkladı

AKP Araştırma, Geliştirme ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, aralık ayı itibarıyla bütün partilerin oy oranının 2018 seçimlerine çok yakın bir noktada olduğunu öne sürdü.

Her ay 4 anket yaptırdıklarını söyleyen Şen, "Halihazırdaki durum, diğer partileri bir bütün olarak söyleyecek olursam, aralık ayı itibarıyla bütün partiler ilginç bir şekilde 2018 Haziran'ında yapılan seçim sonuçlarıyla hemen hemen aynı noktadalar. Yani düşüşler oldu, yükselişler oldu derken bugünkü nokta, 2018'deki çizgi. Fakat, analizler AK Parti'nin yüzde 45'in üzerine, Cumhurbaşkanımızın oyunun yüzde 55'in üzerine, Cumhur İttifakı oyunun da yüzde 55'in üzerine çıkabileceğini gösteriyor" diye konuştu.