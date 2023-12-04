AKP’li isim MHP’li belediye başkanını şikayet etti: Baba milletvekili, oğul belediye, amca ilçe, yeğen il başkanı

AKP’li Mehmet Ali Özyavuz, ittifak ortağı MHP’li Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’u “Memleketin durumu baba milletvekili, oğul belediye başkanı, amca ilçe başkanı, yeğen il başkanı gibi bir şebeke kumpasına maruz bırakılmamalıdır” diye yazdığı mektupla genel merkeze şikâyet etti.

Sözcü’de yer alan habere göre, AKP’nin kalesi olmasına rağmen 2019’da MHP’ye bırakılan Harran’da iki parti arasındaki kavga dilekçede şöyle ifade edildi:

'120 AKP’li işçiyi attı'

“2019 seçimlerinde Harran’ı ittifaka teslim ettikten sonra MHP’li Milletvekili İbrahim Özyavuz, apar topar oğlu Mahmut Özyavuz’u belediye başkan adayı yapmış ve belediye başkanı seçilmiştir. Seçimin ertesi günü belediye başkanı daha evvel AKP’li olan Harran Belediyesi’nde çalışan 120 kişiyi tazminatsız kapı dışarı edecek şekilde işten çıkarmıştır.

Gri pasaport skandalı

Mahmut Özyavuz şu an soruşturması devam eden 265 kişiden oluşan çoğu PKK’lı, PYD’li ve DAEŞ’li kişiyi sportif faaliyet gösteren bir spor kulübü bir dernek gibi göstererek turneye katılmak üzere maddi çıkar karşılığı gri pasaport tanzim ettirerek bunların yurt dışına çıkmasına vesile olmuş olup söz konusu soruşturma adli makamlarda ve İçişleri Bakanlığı’nda halen devam etmektedir.

Örgütlere yardım iddiası

Özyavuz 2017’de kendi işlettiği bayiden terör örgütleri DAEŞ ve PKK adlarına büyük paralar karşılığı 5000 civarında SİM kart temin edildiği kamuoyu tarafından da bilinmektedir. Bu doğrultuda kendisi hakkında soruşturma başlatılınca bu bayilikleri başkaları üzerine devretmiştir.

'AKP’den istifa et'

AKP’ye gönül vermiş kişilerin belediyeden herhangi bir talebi bulunduğunda söz konusu belediye başkanı AKP’den istifa etme karşılığında işlerini göreceğini tehditler ve beyanlarda bulunmuştur. Halil Boğa isimli vatandaşın, Harran Belediyesi’nden iş yeri ruhsatı talebine ‘AKP’den istifa edersen ruhsat veririm’ cevabı aldığı bilinmektedir.”