"AKP'li isim ‘Benim emrimi nasıl yerine getirmezsin' diyerek jandarma komutanını sürdü"

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan Kayabelen Göleti'nde geçtiğimiz haziran ayında halkın piknik yaptığı ve çocukların bulunduğu alanda havaya silahla ateş edildiği ihbarını alan jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları inceleme soncunda olayı gerçekleştiren kişilerin Güneytepe ve Hallaç Köyü muhtarları ile N.D. isimli kişi olduğunu tespit etti.

N.D. hakkında jandarma ekipleri tarafından adli işlem yapılırken, N.D.'nin avukat olan kız kardeşi Ş.D., kardeşi hakkında adli işlem başlatılmaması için direndi.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, jandarmanın adli işlem yapacağı ısrarlarının ardından Ş.D. iddiaya göre bir jandarmayı iterek tokat atmaya çalıştı. Ş.D., “Kardeşim gidecek, beni mi taciz ediyorsun?” diyerek bağırdı.

Yaşanan olayın ardından Ş.D. ve kardeşi N.D. işlemleri için İlçe jandarma Komutanlığına götürüldü. Kardeşinin jandarma tarafından darp edildiğini söylemesi üzerine tepki gösteren Ş.D., “Savcı gelecek, buraya savcıyı çağırın” ifadesini kullandı.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Ş.D.’nin eski Orman ve Şu İşleri Bakanı ve AKP Milletvekili Veysel Eroğlu'nun yeğeni olan AKP'li İl Genel Meclisi Üyesi Umut Eroğlu'nu telefonla arayarak yardım istediğini iddia etti.

Köksal, “AKP'li İGM Üyesi Umut Eroğlu, İlçe Jandarma Komutanını arayarak N.D. ve Ş.D. hakkında işlem yapılmaması konusunda baskıda bulunmuş. Daha sonra AKP'li İGM Üyesi Eroğlu ise ‘Benim emrimi nasıl yerine getirmezsin' diyerek talebini yerine getirmeyerek hukuka uygun şekilde görevini yapan İlçe Jandarma Komutanı'nı olay sonrasında görevinden sürgün ettirerek Afyonkarahisar Cezaevine tayini çıkardı” dedi.

AKP'lilerin baskısıyla görevinden sürgün edildiği iddia edilen İlçe Jandarma Komutanı Mükerrem Gökçe'nin Güneydoğu'da PKK ile mücadelede ciddi başarılar elde etmiş bir komutan olduğunu söyleyen Köksal, “Güneydoğu'da PKK terör örgütüne karşı başarılı bir mücadele vermiş ve cesaret ödülü almış olan komutanımıza karşı yapılan bu sürgünü kınıyoruz. Vatan savunmasında canını siper eden komutanımıza kaşı yapılan bu muameleyi halkımızın takdirine bırakıyoruz. Komutanımızdan ziyade yine Şuhut'ta AKP'ye boyun eğmeyen bürokratların da görev yerleri sık sık değiştiriliyor. Ülkede bir korku iklimi oluşturmaya çalışanlara müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.