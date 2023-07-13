AKP'li isim ayağından vurulmuştu: 3 tutuklama

İzmir Çiğli Belediyesi AKP Meclis Üyesi Nedim Aslan, gittiği bir işyerinde silahlı saldırıya uğramıştı. Tabancayla bacağından vurulan Aslan hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçmıştı.

DHA'nın haberine göre, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslan'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli olarak K.T. (43), M.T. (30), A.T. (22) ve A.T.'yi (24) gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki ifadelerinde; Nedim Aslan'dan alacakları olduğunu söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk şüphelilerden K.T., M.T. ve A.T. tutuklandı. A.T. ise serbest bırakıldı. Ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli M.T.'yi (34) arama çalışmaları sürüyor.