AKP'li isim açıkladı: Emekliye bir zam haberi daha

Memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zam kararının Resmi Gazete'de bu sabah yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, gözler şimdi de bayram ikramiyelerine çevrildi.

2023 bayram ikramiyesi kaç TL olacak? İşte kulislerde konuşulan son rakamlar...

Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi yılda iki kere, yaklaşık 12 milyon emekliye verilen bayram ikramiyeleri geçtiğimiz yıl bin 100 TL'ydi. Beklenti 2 bin ile 2 bin 500 TL arasında. Dolayısıyla kulislerde iki bayram için ikramiyelere en az yüzde 100 yapılabileceği konuşuluyor.

ATV Haber'de yer alan habere göre; emekli ve memur maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zammın bayram ikramiyelerine de yansıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Eğer bayram ikramiyelerine de yüzde 30 zam gelirse, 2022'de bin 100 TL olan ikramiyeler bin 430 TL olacak.

AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımız, ilgili Bakanlıkların görüşleri doğrultusunda bir oran açıklaması yapacaktır" ifadelerini kullanırken, AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'de "Sayın Cumhurbaşkanımız, mutlaka ama mutlaka emeklinin yüreğini ferahlatacak bir hali hayata yansıtır" dedi.