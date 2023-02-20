AKP'li ilçe başkanının yıkılan binalarına onay veren 2 denetçi tutuklandı

Depremlerden sonra açılan dava ve soruşturmalarda bir ilke imza atıldı. Kahramanmaraş merkezli, 11 kenti etkileyen depremlerle ilgili soruşturmalara yapı denetçileri ve kamu görevlileri de dahil edildi.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, Kahramanmaraş’ta tutuklanan AKP Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu tarafından yapılan 28 kişinin yaşamını yitirdiği Bad-ı Saba konutlarının dosyasında imzası bulunan iki denetçi tutuklandı. Projelere onay veren kamu görevlilerinin sorumluluğu konusunda da uzmanlar tarafından hazırlanacak raporun beklendiği öğrenildi.

Deprem bölgelerinde soruşturmalar, denetçi ve kamu görevlilerine uzandı

Türkiye’de depremlerden sonra açılan dava ve soruşturmalar sürekli eleştiri konusu oldu. Soruşturmaların sadece müteahhitlerle sınırlı tutulması, açılan davaların da ya zamanaşımına girmesi ya da düşük cezalarla sonuçlanması alışkanlık haline geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremden sonra da bugüne kadar soruşturmalarda sadece müteahhitlerin ismi geçiyordu. Çok sayıda müteahhit, farklı soruşturmalar kapsamında tutuklandı. Ancak 2017’de yürürlüğe giren kanun kapsamında projelere imza atan denetçiler ve kamu görevlileri hakkında yapılan bir işlem kamuoyuna yansımadı.

İki denetçi tutuklandı

Depremin etkilediği kentlerde kurulan soruşturma bürolarının, denetçi ve kamu görevlilerini de soruşturmalara dahil ettikleri öğrenildi.

Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta ilk tutuklama da gerçekleşti. AKP'li Şahin Avşaroğlu tarafından yapılan ve depremde 28 kişinin yaşamını yitirdiği Bad-ı Saba konutlarının proje ve ruhsatında imzası bulunan iki denetçi için tutuklama kararı verildi.

Rapor hazırlanıyor

Savcılıkların, kamuoyundan yansıyan iddialar doğrultusunda bilirkişi raporları da hazırlattıkları öğrenildi. Buna göre hazırlanacak raporlarda, yıkılan binalarla ilgili ihmali olduğu saptanan kamu görevlileri için de soruşturma izni istenecek.

Denetim firmalarının sorumlu elemanları, ifadelerinde, imza atmak istemediğini ancak buna zorlandığını söylerse, firma sahipleri ve diğer ilgililer hakkında da dava açılacak.