Yaptırdığı binalar depremde yıkılan AKP ilçe başkanı görevden alındı

Kahramanmaraş'taki depremlerde yıkılan binalar arasında AKP Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu'nun sahibi olduğu MELŞA inşaat şirketinin yaptığı milyonluk binalar da yer aldı. Şirketin 2 yıl önce inşa ettiği Bad-ı Saba Konutları depremde yıkılırken, yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Depremin ardından bir AKP'linin “Dulkadiroğlu ilçesi afet yardım masasında Şahin Avşaroğlu başkanımızla Dulkadiroğlu ilçe teşkilatı olarak görevdeyiz” ifadeleriyle Avşaroğlu'nun fotoğrafını paylaşması büyük tepkiye yol açmıştı.

Bunun ardından Avşaroğlu dün gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptırdığı binalarda yıkımlar olduğu bilgisi üzerine AKP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu'na görevden el çektirdiklerini söyledi.

Depreme ilişkin açıklamada bulunan Kandemir, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığımızı yapan Şahin Avşaroğlu'nun inşa ettiği yapılarda da yıkımlar olduğunu öğrenince AK Parti olarak derhal görevden el çektirdik ve yerine de bir başka arkadaşımızı görevlendirdik. Bundan sonraki yasal süreci kendisi takip edecek. Sonucunu bilemeyiz ama parti olarak bu konuda en ufak bir tavizimiz asla olmaz. Temel prensipler çerçevesinde gereken adımları atarız." (AA)