AKP’li il başkanının firari akrabalarının polisle ilişkileri ortaya çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Doyuran köyünde 12 Aralık 2017'de tarım arazilerinin içinde bir aracın taranması sonucunda bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin davanın dosyasında faillerin kaçmasına bir özel harekat polisinin yardım ettiği ortaya çıktı.

Mezopotamya Ajansı'ndan Ahmet Kanbal'ın haberine göre, AKP Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç'ın akrabası olan fail Ahmet Kılıç'ın özel harekat polisi Erkan K. ile olaydan hemen sonra yaptığı telefon görüşmesine dair tape kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda özel harekat polisinin Kılıç'ın arama noktasından sorunsuz geçmesini sağladığı belirtiliyor.

Geçiş için polisi arıyor

"Gizli" ibareli kayıtlara göre, özel harekat polisi Erkan K. ile Ahmet Kılıç arasında biri olaydan önce, biri de olay günü olmak üzere 2 ayrı telefon görüşmesi yapılıyor. Kayıtlara göre, ilk görüşme olaydan önce 8 Kasım 2017 saat 17.15’te 59 saniye olarak yapılıyor. Yanında bulunan Ahmet isimli dayısını hastaneye iğne yapmaya götüreceğini söyleyen Ahmet Kılıç, kontrol noktası kurulduğunu ve dayısının “sıkıntısı” olduğunu belirtiyor. Erkan K. de bunun üzerine kontrol noktasında kimin olduğunu öğrenip döneceği cevabını veriyor.

Aracı polise aldırıyor

Diğer görüşmede ise olaydan hemen sonra saat 12.01'de gerçekleşiyor. 106 saniye olarak kayıtlara geçen görüşmede Ahmet Kılıç, polis Erkan K.’den kendisine ait arabanın olay yerine yakın bir yerde kaldığını, yakılma riski olduğu için aldırması gerektiğini söylüyor. Ahmet Kılıç, aracının trafik polisleri aracılığı ile bıraktığı yerden aldırarak, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bıraktırmasını Erkan K.’den istiyor. Erkan K. de, “tamam halledeceğim” diye cevabını veriyor.

Emniyet amirinden yardım

Ahmet Kılıç'ın olaydan 20 gün önceye ait bir mesajlaşması da dosyada dikkat çekiyor. Söz konusu mesajlaşmayı Kılıç, dönemin Derik Emniyet Amiri ve halen Talas İlçe Emniyet Müdürü olan Mustafa Hakan Kutluay ile gerçekleştiriyor. Tutanaklara yansıyan 13 Kasım 2017 saat 14.58'e ait mesajda Kutluay, Kılıç'a "(...) re söyleyeyim durdurmasınlar" diye yazıyor. Ardından 14.50'de ise Ahmet Kılıç, Kutluay'a "Tamam abi sana plaka atacam" mesajı gönderiyor.

Safitürk dosyasında da gündeme gelmişti

Dönemin Derik Emniyet Amiri Mustafa Hakan Kutluay'ın ismi daha önce 10 Kasım 2016'da bombalı saldırıda hayatını kaybeden Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk dosyasında gündeme gelmişti. Ağabey Ali Haydar Safitürk, Kaymakam Safitürk'ün failinin Kutluay olduğunu iddia etmişti.

Ne olmuştu?

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Doyuran köyünde 12 Aralık 2017'de tarım arazilerinin içinde bir aracın taranması sonucu Necmettin Kılıç hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı. Olaya dair başlatılan soruşturma kapsamında, 6 kişi gözaltına alındı, 9 kişi ise 4 yıldır firari. Soruşturmada ilk etapta 2 kişi tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın tamamlanmasıyla Haziran 2018’de hazırlanan iddianame ile 15 kişi hakkında Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, AKP Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç’ın amcası Osman Kılıç ile birlikte Bekir ve Şükrü Kılıç hakkında “azmettirmek”ten, 12 sanık hakkında ise “Tasarlayarak öldürme” suçlamasıyla hapis cezası istendi. Dava dosyasında firari olan AKP’li başkanın akrabaları İhsan, Tahir, Muaz, Mehmet, İsmail, Veysi, İbrahim, Süleyman ve Mustafa Kılıç’ın “Korundukları” için 4 yıldır yakalanmadıkları belirtiliyor.