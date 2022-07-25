AKP'li İl Başkanı'ndan seçim tahmini: Yüzde 53-54 bandında tamamlarız

2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Cumhur İttifakımızla birlikte en kötü ihtimal, yüzde 53-54 bandında Cumhurbaşkanlığı seçimini tamamlarız" dedi.

24 TV'ye konuşan Özcan, “2018’de Cumhurbaşkanımızı seçtik, mazbatamızı aldık, güllerle Külliye’ye gönderdik. Cumhur İttifakımızla birlikte en kötü ihtimal, yüzde 53-54 bandında Cumhurbaşkanlığı seçimini tamamlarız. AK Parti olarak da yüzde 40’ın altına düşmedik” açıklamasını yaptı.

“Anketler ne durumda?” sorusu üzerine ise Özcan, “En güzel anket sahadır. Eleştiri tabii ki de var. Vatandaşımız bize her şeyi söyleyebilir. Her zaman bize destek oldular. Onlar bize ne derse hepsinde haklıdır. Son 1 yılda hep sahadayız. Vatandaşımız bize ‘Dünyada bir sıkıntı var. Tedarikten kaynaklanan sorunlar olabiliyor. Fırsatçılar var ama bu işi çözecek de sizsiniz. Biz size güveniyoruz’ diyorlar. Yaptığımız hata ve yanlışları çok rahat bir şekilde yüzümüze de söyleyebiliyorlar" ifadelerini kullandı.