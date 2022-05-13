AKP'li iki vakfa 120 bin avro hibe verildi

AKP’li çok sayıda ismin yönetiminde yer aldığı Yeni Dünya Vakfı ile Nur Cemaati’ne yakın Hayrat İnsani Yardım Derneği’ne, Avrupa Birliği Başkanlığı’nın ilgili kuruluşu Türkiye Ulusal Ajansı’nca (TUA) toplam 120 bin avro hibe verildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, eski AKP Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu, Sabah gazetesi yazarı İhsan Aktaş, Eski AKP Mardin Milletvekili Cüneyt Yüksel, Eski AKP'li Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın yönetiminde bulunduğu Yeni Dünya Vakfı hibeden yararlanan vakıflar arasında yer aldı. Vakfın Antep’te yer alan şubesine 60 bin Avro hibe verildi. Şubenin, “Genç Dünya Zirvesi, Gençlik Çalışanlarının ve Gönüllülerin Güçlendirilmesi” projesi ile hibe desteğine hak kazandığı bildirildi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği de AB hibelerinden yararlanan dernekler arasına girdi. Derneğe, “Gençliğin Gücü” isimli projesi için hibe aktarıldı. AKP’li belediyeler ile imzaladığı iş birliği anlaşmaları ve Nur Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen vakfa aktarılan hibenin tutarı 60 bin avro olarak kaydedildi.

TÜGVA ve TÜRGEV de 2021 yılında TUA’dan yüz binlerce avroluk hibe desteği aldı. TÜGVA’ya verilen hibe 308 bin, TÜRGEV’e sağlanan hibe ise 39,8 bin avro olarak kayıtlara geçti.