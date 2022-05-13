AKP'li belediyeden 5 günde 11,7 milyonluk ihale aldı

AKP’li Şile Belediyesi’nin kültürel etkinlikler ve reklam işleri için 5 gün arayla düzenlediği iki ihaleyi de yıllardır AKP’li belediyelerin milyonlarca liralık reklam ve organizasyon ihalelerini alan şirket kazandı. Elvan Reklam, belediyeden 5 günde toplam 11,7 milyonluk ihale aldı.

Geçen sene de aynı iş için açılan ihaleyi almıştı

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Şile Belediyesi 18 Şubat 2022 günü dijital reklam, matbaa, promosyon ve ajans ürün hizmeti ihalesine çıktı. İhaleyi tek teklifin sahibi Elvan Reklam Mimarlık İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, 5 milyon 854 bin 750 TL'lik bedel ile kazandı. Belediyenin aynı iş için 2021 yılında açtığı ihaleyi 3.5 milyon liraya yine Elvan Reklam almıştı.

Şile Belediyesi, bu ihaleden 5 gün sonra 23 Şubat 2022'de de bir yıl boyunca düzenlenecek tiyatro gösterimleri, yaz festivali konserleri, fotoğraf yarışması, yerel ürünler şenliği gibi kültürel etkinlik organizasyonları için ihale düzenledi.

Bu ihaleyi de 5 milyon 865 bin liralık en düşük teklifin sahibi Elvan Reklam Mimarlık İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi aldı. Şile Belediyesi'nin 2020 yılında açtığı kültürel etkinlik hizmetleri ihalesini de 1 milyon 980 bin TL'ye aynı şirket kazanmıştı.

2013 yılından beri Sancaktepe Belediyesi'nin ihalelerini alıyor

Merkezi Sancaktepe'de olan Elvan Reklam, Sancaktepe Belediyesi'nin de reklam, tanıtım, dijital baskı hizmeti için 2021 yılında düzenlediği ihaleyi 1.5 milyon liraya, 2020'de 2.8 milyon liraya, 2019'da 2.3 milyon liraya, 2018'de 3.3 milyon liraya, 2017'de 1.8 milyon liraya, 2016'da 1.5 milyon liraya, 2015'te 840 bin TL'ye, 2014'te 1.8 milyon liraya, 2013'te 2.1 milyon liraya almıştı.