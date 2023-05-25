AKP'li Hulki Cevizoğlu: Kılıçdaroğlu yüzde 37 alabilirse öpsün başına koysun

AKP İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu katıldığı canlı yayında Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan 7 maddelik protokol hakkında değerlendirmelerde bulundu.

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu öncesinde Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Cevizoğlu, "Kılıçdaroğlu bugüne kadar hep 'mış gibi' yaptı. Hangi sorunu çözmüş Kılıçdaroğlu? Bugüne kadar seçmenin kafasını sürekli karıştıran. Birbiriyle zıt sürekli söylemler, uçuşan başı boş düşünceler... CHP'ye gönül vermiş, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Atatürk'ün hatrına' CHP'ye oy verenler bir baksın vaziyete" diye konuştu.

İkinci tur seçim sonuçlarıyla ilgili tahminlerde de bulunan AKP'li Cevizoğlu, konuşmasının devamda şu ifadeleri kullandı: "Ben rakam vermek istemem ama bu pazar günü Kılıçdaroğlu, yüzde 37-38 alabilirse öpsün başına koysun. Çünkü bu kadar tutarsızlığa kendi seçmenleri de çok kızgın, onu söylüyorlar."