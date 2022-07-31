AKP'li Hamza Dağ: Eylül ayından itibaren enflasyonda düşüş olacağını düşünüyoruz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Habertürk'te katıldığı canlı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dağ, enflasyona ilişkin "Seçime yönelik bir durumun ötesinde ekonomik veriler noktasında baktığımızda Eylül ayından itibaren bir düşüş olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
'ABD Merkez Bankası'nın karşılıksız para basması bu duruma gelmeye neden oldu'
"Ekonomi ile ilgili gündemler neden daha sık karşımızda. Bunun üzerinden geçmek lazım" diyen Dağ, "Pandemiden sonra tedarik zincirlerinin sekteye uğraması gibi sorunlar, Avrupa Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası'nın karşılıksız para basması bu duruma gelmeye neden oldu. Enflasyon bizde var, dünyanın tamamında da var. ABD ve AB tarihin en yüksek enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya. Bu piyasaları ve gıdayı da etkiliyor." şeklinde konuştu.
Dağın konuşmasında öne çıkan ifadeleri şöyle: