AKP'li Hamza Dağ: Dünyada 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' diye bir şey yok

Altılı Masa'nın 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' önerisi hakkında konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğinizde mutlaka sistemi parlamenter sistem üzerinde inşa etmeniz lazım. Açıklamış oldukları sistemi ucube bir sistem olarak görüyorum" dedi.

TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dağ, 2023 yılında yapılacak seçimlere ilişkin "2023 seçim beyannamesi çalışmalarına başladık. Seçim beyannamesini açıklayacağımız tarih belli. Genelde bunlar seçime 1,5 ay kala aday tanıtımı yaptığımızda açıklanır. Aday tanıtımı yaptığımızda, seçim beyannamemizi o zaman daha somut hale getirince kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' diye de bir şey yok'

'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' hakkında da konuşan Dağ, şöyle konuştu:

"Önerdikleri güçlendirilmiş parlamenter sistem ya da parlamenter sistem değil. Zaten dünyada 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' diye bir ifade yok. 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' diye de bir şey yok. Başkanlık var, yarı başkanlık var ama biz ülkemize uygun bir sistem ortaya koyduk ve buna 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' dedik. Güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğinizde mutlaka sistemi parlamenter sistem üzerinde inşa etmeniz lazım. Açıklamış oldukları sistemi ucube bir sistem olarak görüyorum."