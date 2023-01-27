AKP'li Hamza Dağ: 15 seçim kazanmış bir parti dünyada marka haline gelmiştir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen üye katılım töreninde yaptığı konuşmada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Gündoğdu Meydanı'nda kutlama yapacaklarını söyledi.

Dağ, "20 yılda 15 seçim kazanmış bir parti dünyada marka haline gelmiş bir partidir. Bunu ben genel merkezde fazlasıyla görüyorum. Dünyanın her bir yerinden siyasi partiler AK Parti Genel Merkezi'ne gelip '20 yıl boyunca 15 seçimi kazanan bir siyasi parti nasıl böyle bir başarı elde etti? Bu başarının sebebi nedir? Siz nasıl teşkilatlandınız? Kampanyalarınızı nasıl yapıyorsunuz' diye bize soruyorlar. Ama artık biz sadece geçmişteki elde ettiğimiz zaferlerle övünecek bir siyasi hareket, siyasi kadro değiliz" değerlendirmesinde bulundu.

Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"14 Mayıs seçimi çok önemli. Biz bunla uğraşıyoruz. Ülkemize hizmet etmek için canla başla mücadele ediyoruz. Peki muhalefet ne yapıyor? Vicdanımız çok sızladığı için konuya değinmek istiyorum. Bir çocuğun duygularını istismar ederek ve neredeyse 1 haftadır gazete ve televizyon gündemlerinde yer almasını sağlayarak onun psikolojisini etkileme noktasındaki haberi bunların ne kadar vicdansız, ahlaksız olduğunu ve yalana ne kadar başvurduklarını göstermektedir. Karne günü olmayan bir şey üzerine haber üretip, olmayan muhabbet üzerinden üzerine atlayan siyasiler sonrasında o olayın kurgu olduğu, düzmece olduğu ortaya çıkmasına rağmen siyaseten de bundan dolayı özür dileyin dememize rağmen özür dilemedikleri gibi ne yazık ki CHP Sözcüsü Faik Öztrak pazartesi yalanın daha devam etti. Ben yalanın noktasında değilim. Kurgularına da alışığım." (AA)