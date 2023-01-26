AKP'li Tunç'tan 'EYT teklifi nerede?' sorusuna yanıt

TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye ile Pakistan Arasında Mal Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklifin görüşmelerinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "İki gündür sosyal medyada 'EYT'yi imzaladık' diye caka satıyorsunuz, teklif nerede?" diye sordu. Meclis Başkanlığına şu ana kadar sunulan kanun teklif olmadığını söyleyen Altay, "İmza atarken fotoğraf çektirip milletin umutlarıyla dalga geçmeyin" dedi.

Bunun üzerine söz alan AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "Engin Bey 'Teklif yok.' dedi, teklif var. EYT düzenlemesini içeren kanun teklifini milletvekillerimizin ekseriyeti imzaladı. Teklifi kısa süre içinde TBMM'ye sunacağız ve birkaç gün içinde komisyonda görüşülecek" dedi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından birleşimi, 31 Ocak Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.