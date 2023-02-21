AKP'li Hacer Çınar Bolu Belediye Başkanı Özcan'a şişe fırlattı: 'Ahlaksız, pislik adam'

Depremzedelere yapılacak yardımların görüşülmesi için olağanüstü toplanan Bolu Belediye Meclisi'nde, AKP grubu ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasındaki tansiyonun yükselmesi sonrasında, AKP Meclis Üyesi Hacer Çınar, Özcan’a su şişesi fırlattı.

Bolu Belediye Meclisi toplantısında, depremzedelere yardımlarda kullanılmak üzere 99 milyon liralık kredi başvurusu yapılabilmesi için Bolu Belediye Başkanı Özcan’a yetki verilmesi de görüşüldü. AKP grubunun söz konusu krediye karşı çıkması üzerine Mecliste tansiyon yükseldi. Özcan ve AKP Grup Başkanvekili Uğur Akbay arasında karşılıklı atışmasının artması sonrasından, oylama gerçekleştirildi.

Oylama sırasında AKP Meclis Üyesi Hacer Çınar, önünde bulunan malzemeleri Özcan’a fırlattı. Çınar’ın eylemi sebebiyle yükselen tansiyon sonrasında salona zabıta ekipleri geldi. Çınar'ın Özcan'a, "ahlaksız, pislik adam" dediği duyuldu.