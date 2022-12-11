AKP'li Güneş'ten istismar açıklaması: Yaşanan olay münferit bir olaydır

AKP'li milletvekili Güneş, tarikat içerisinde 6 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğramasına ilişkin 'Bu münferit olay üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışmak doğru değil' dedi.

Haber Merkezi

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 yaşındaki bir çocuğun İsmailağa içerisinde yıllar boyunca cinsel istismara uğramasına ilişkin "Bu olay üzerinden Müslümanların veya bir siyasi partinin kötülenmesi kabul edilemez. Yaşanan olay münferit bir olaydır. Bu münferit olay üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışmak doğru değildir" dedi.

Güneş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın konuyu takip ettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Olay aydınlığa çıkacaktır. Bu olay üzerinden Müslümanların veya bir siyasi partinin kötülenmesi kabul edilemez. Yaşanan olay münferit bir olaydır. Bu münferit olay üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışmak doğru değildir."

"Bu olayları dine dayandırmanın çok yanlış olduğunu" söyleyen Güneş, "böyle bir yaklaşımın dini kötülemek anlamına geleceğini" söyledi.

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