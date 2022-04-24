AKP'li eski bakan Bayraktar: Aslında Atatürk’ü çok seven birisi değilim

Sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk hakkında bir video paylaşan AKP'li eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, gelen tepkilerin ardından "Aslında Atatürk’ü çok seven birisi değilim, ancak her TÜRKİYE vatandaşının Atatürk’e saygı duyması gerektiğini vurgulamak istedim" dedi.

Bayraktar'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda da şu ifadelere yer verildi:

“Bize bir Mustafa Kemal Atatürk tanıttılar yahu adam İngilize karşı mücadele ediyor, İngiliz’i, Fransız’ı, Yunan’ı, İtalyan’ı denize döküyor, adam Hıristiyan oluyor. Adam Mason localarını kapatıyor, ama Mason oluyor. Bursa’da iki kız çocuğu Hıristiyan oldu diye Bursa’daki koleji kapatmış adamdır Mustafa Kemal Atatürk.

İktidara gelir gelmez ‘Kuran’ı güncelleyelim’ demedi. ‘14 yıl 15 yıl önce İslam’ın hükümlerini uygulayamayız’ demedi. ‘Bunu güncellememiz lazım’ demedi. Ne dedi biliyor musunuz: ‘Elmalılı Hamdi Yazır Bey lütfen Kuran’ı Kerim’i Türkçe’ye tercüme et ne demek istiyor Cenab-ı Hak’ dedi.”

'Atatürk'ü çok seven birisi değilim'

söz konusu video, 2018 yılında Erdoğan'ın “İslam’ın güncellenmesi” gerektiği sözlerine de göndermede bulunduğu şeklinde yorumlandı.

Bayraktar, söz konusu paylaşımın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında “İslam’ın güncellenmesi” gerektiği sözlerine yönelik bir gönderme olduğuna dair tartışmaların ardından sosyal üzerinden açıklamada bulundu. Bayraktar'ın açıklaması şöyle:

"Atatürk'ü tanıtmaya çalışan bir önceki twitimle, kesinlikle hiç kimseye bir gönderme yapmadım. Aslında Atatürk’ü çok seven birisi değilim, ancak her TÜRKİYE vatandaşının Atatürk’e saygı duyması gerektiğini vurgulamak istedim."