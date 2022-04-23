23 Nisan etkinliğinde çocuklara AKP propagandası yapıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Manisa’da MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklar için oluşturduğu oyun alanında AKP’li Şehzadeler Belediyesi kendine ait hizmet aracının hoparlörlerinden AKP propagandası yaptı.

Yurttaşların tepkisi üzerine Manisa Valiliği oyun alanındaki hizmet aracını uyararak uzaklaştırdı.

Sözcü'nün haberine göre, Manisa Valiliği'nin önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda AKP'li Şehzadeler Belediyesi ait hizmet aracından AKP'nin propagandasını yapıldığının şarkıların çalınması dikkatleri çekti.

Öte yandan oyun alanına gelen bazı yurttaşların belediye aracının önünde alkışla, çalınan AKP şarkılarını protesto ettiği gözlendi.