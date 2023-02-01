AKP'li eski ABB Belediye Başkanı'ndan Melih Gökçek'e: Allah'a havale ediyorum...

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tuna, Ankara Meydanı programına telefonla bağlanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Mansur Yavaş gazetecilere Ankapark'ı gezdirdi, yıkık ve harabe bir hali vardı. Siz nasıl devraldınız, siz nasıl devrettiniz? AK Parti teşkilatlarının üzerine en çok Ankapark üzerinden geliniyor. Siz hem Tayyip Erdoğan'a destek olmak için istifa edeceğim diyorsunuz hem de Ankapark gibi bir konuda konuşmuyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Tuna, şunları söyledi:

"Açılışının Cumhurbaşkanımızın iştirakiyle gerçekleştirdik, benden önce 10 yıllığına tahsisliydi, ticaret yapılacak durumda değildi, bizim zamanımızda 29 yıllığına çıkartıldı. Melih Bey'le ilgili konuşmak istemiyorum. Ben Melih Gökçek'i Allah'a havale ediyorum. Bu konuyla ilgili Melih Gökçek bazı şeyleri yanlış hatırlıyor. Yaşı hayli ilerledi, Allah ömür versin. Açılışını Cumhurbaşkanımız yaptı, faaliyetine işletmeci başladı, benden sonraki süreçte hukuki olarak ne oldu bitti bilmiyorum. Kamuoyunun önünde gerçekleşiyor. kiracı tahliye etmedi, tahliye süreci yargıya taşındı, kiracı mı haklı değil mi, yargı kiracıyı tahliye kararı vermiş, olabilir. Kiracı niye tahliye etmedi bilmiyorum. Büyükşehir kirasını alamadığı için tahliyesini istemiş, ben bilmiyorum."