Yunanistan'da ölen Türk göçmene işkence

Bir Türk göçmenin Yunan adalarından İstanköy'e vardıktan sonra hayatını kaybetmesi işkence iddialarını gündeme getirdi.

30 yaşındaki Barış Büyüksu, Avrupa'da yeni bir hayat kurmak için 2022 yılı Eylül ayı sonunda İzmir'deki evinden ayrıldı. Ailesi, Büyüksu'yu bir daha göremedi.

Büyüksu, insan kaçakçılarına para ödeyerek bindiği botla Bodrum'dan birkaç kilometre uzaklıktaki İstanköy'e ulaştı.

VOA Türkçe'nin haberine göre, insan kaçakçılığı çetesi, Büyüksu'ya sahte Bulgar kimliği verdi. İş bulup çalışmak ve Türkiye'ye dönmeden önce para biriktirmek isteyen Büyüksu'nun planı, önce Atina'ya, oradan da Fransa'ya ulaşmaktı. Birkaç arkadaşı bu yolculuğu başarıyla tamamlamıştı.

Bir arkadaşının ailesine aktardığına göre Büyüksu, 21 Ekim 2022'de, İstanköy'de Atina'ya gidecek feribota binmeyi beklerken polis tarafından gözaltına alındı ve siyah bir minibüse bildirildi.

Ertesi gün Türk polisinin telefonla aradığı ailesi, Büyüksu'nun öldüğünü ve cesetinde işkence izlerine rastlandığını öğrendi.

Sahil Güvenlik, Büyüksu'yu, Yunanistan tarafından Türk karasularına gönderilen şişme bir botta ağır yaralı ancak sağ olarak bulduğunu söylüyor. Polis raporuna göre şişme botta üçü kadın üçü çocuk olmak üzere 15 Filistinli sığınmacı da vardı. Türk yetkililer, sağlık ekipleri kendisine yetişemeden Büyüksu'nun hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Barış Büyüksu'nun babası Reyis Büyüksu, "Cenazemizi Muğla Adli Tıp'tan aldık, cenazemizi getirdik, defin ettik" dedi.

Baba Büyüksu, "Benim oğlumun ölümü sadece Türkiye'nin sorunu değil, tüm dünyanın sorunudur. Bu bir insanlık suçudur. Biz yaşadık, başka bir ailenin yaşamasını istemiyoruz" şeklinde konuştu.