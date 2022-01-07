AKP'li Elitaş: Sadece milletvekilleri enflasyon farklarından faydalanamıyor

Türk Parlamenterler Birliği, Meclis'te bulunan partilerin grup başkanvekilleriyle emekli milletvekillerine maaş zammını görüştü.

Türk Parlamenterler Birliği'nin "Milletvekili arkadaşlarımız, özellikle bu dönemde cumhurbaşkanı maaşının çok az artması nedeniyle bulundukları konumdan aşağıya düşüyor" dediğini aktaran AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Doğru. Milletvekili emekli maaşı 6, 7. sıradayken, şu an 12, 13. sıraya gelmiş. Şöyle dediler; vali ile bizim aramızda 2021 yılında 3 bin lira fark varken 2022 yılının sonunda vali bizi geçiyor. Onun için bütün partilerle Parlamenterler Birliği görüşmüş" şeklinde konuştu.

"Bir hak kaybı söz konusu. Bin 500-2 bin milletvekili emeklisi var. Eğer diğer siyasi partiler de bunu uygun görürse, bütün siyasi partiler ’evet’ derse, ortak önerge verirlerse biz de buna katılırız" ifadelerini kullanan Elitaş, şunları söyledi:

"Bütün emekliler enflasyon farklarından faydalanırken sadece milletvekilleri bu farklardan faydalanamıyor. Parlamenterler Birliği'nin haklı talebi... Bütün emeklilere uygulanan bu hakkın milletvekillerine uygulanmamasını haksızlık diye ifade ettiler. Biz de 'Görüşün, diğer siyasi partiler buna olumlu derlerse, ortak önerge vermeye razı olurlarsa biz üzerimize düşeni yaparız' dedik."