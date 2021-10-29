AKP'li Elitaş 128 milyar doların nereye harcandığını açıkladı ama...

TBMM Genel Kurulu'nda, 2020 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Raporu hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun hazırladığı rapor görüşüldü. Gerçekleştirilen görüşmede, 128 milyar dolara ilişkin AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın yaptığı açıklama dikkat çekti.

Yurttaşların menfaati için kullanıldığını iddia etti

Elitaş Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervine değindi. 128 milyar doların pandemi döneminde yurttaşların menfaati için kullanıldığını iddia etti.

Elitaş söz konusu açıklamasında "128 milyar dolar, 2019 yılının başından 2021 yılının ilk yarısına kadar süreyle dünyanın yaşadığı pandemi krizi çerçevesinde, ülkemizde evlerine kapanan, işyerleri kapanan, faaliyetlerine devam etmeyen, işsiz kalan işçilere destek olmak üzere bu ülkenin insanlarının menfaatine harcanmıştır" ifadesini kullandı.

Gerçekler oldukça farklı...

Elitaş, 128 milyar doların bu ülkenin insanlarının menfaatine kullanıldığını söylerken, pandemi dönemine işaret etti ancak bu sözler gerçeği yansıtmıyor.

AKP iktidarı salgın günlerinde kısa çalışma ve işsizlik ödeneğini zaten işçilere ait olan İşsizlik Fonu'ndan harcadı.

Fondan pandemi döneminde kısa çalışma, ücretsiz izin ve "normalleşme" desteği adı altında kullanılan toplam miktar ise 128 milyar dolar değil, 60 milyar lira olarak açıklandı.

Öte yandan AKP iktidarı salgın döneminde işçiler için harcanan paranın çok daha üstünde bir miktarı patronlara destek için kullanmıştı.