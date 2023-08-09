AKP'li Efkan Ala: AK Parti orman varlığını arttırma konusunda açık ara birincidir

AKP Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Habertürk'te Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtladı. Ala, "Bizde enflasyonu indirecek bilgi, birikim ve siyasi irade var” dedi. Milli gelir hedefinin 25 bin dolar olduğunu söyleyen Efkan Ala, "Kamuda tasarruflara riayet edilecek” ifadelerini kullandı.

Yargıda reformların devam edeceğini söyleyen Ala, “Kurumlar eski kurumlar olarak kaldığı için orada değişiklik yapmazsak istediğimiz sonucu vermezler. Orada da değişiklik yapmamız gerekir” açıklamasında bulundu.

‘AK Parti orman varlığını arttırma konusunda açık ara birincidir’

Akbelen direnişçilerinin Meclis'e gitmesi üzerine yöneltilen soruya yanıt veren Ala, "Şimdi bir ülkenin orman varlığının arttırılması gerekir mi? AK Parti orman varlığını arttırma konusunda açık ara birincidir. Bir devlet madenlerini yerin altında bırakır mı? AK Parti bunu da yapıyor. Biz neden birinden vazgeçelim. Biz ikisini de yapıyoruz. Bugün Meclis'te tamamen sloganlar vardı. Bilgiden yoksundu. Çalışmıyorlar" dedi.

‘Bizde enflasyonu indirecek bilgi, birikim ve siyasi irade var’

Ala'nın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

"Yakında bizim ekonomi yönetimimiz programlarını açıklayacaklar. Ondan öncesinde de Merkez Bankası Başkanımız bu hükümet döneminde son iki yılı da vurgulayarak tek haneli rakamlara indireceğini ve yol haritasını milletimizle paylaştı. Biz hiçbir sorunu görmemezlikten gelmedik. Bunu da görmemezlikten gelmiyoruz. Bu konjektürden kaynaklanan sebeplerle bu enflasyon oranını düşürecek olan biziz. Bizde bunu sağlayacak bilgi, birikim, siyasi irade var. Sonunda hedefimizi koymuşuz. Oraya indireceğiz."

‘Yargıda reformlar devam edecek’

"İki şey yaparsınız. Eğer kurallarınızda sıkıntı varsa ki var sürekli reform yapıyoruz. Kanunları değiştirirsiniz. İkincisi uygulamada problemler varsa kurumlarda demokratikleşme, kurumlardaki işleyişi değiştirirsiniz. Onu da yasayla yapacaksınız veya kararnamelerle yapacaksınız. Bu sefer kurumları iyi işler hale getireceksiniz. Yani biz zaman zaman yasaları yapıyoruz. Fakat kurumlar eski kurumlar olarak kaldığı için orada değişiklik yapmazsak istediğimiz sonucu vermezler. Orada da değişiklik yapmamız gerekir. Kanunları yaptığınız gibi kurumları da reform edeceksiniz ki biz birçok idari kurumu reforme ettik. Orada da reforma ihtiyaç var. Uzlaşma yoksa anayasa yapamayız."