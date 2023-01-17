AKP'li Dağ'dan seçim tarihi açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçim tarihi tartışmalarına ilişkin olarak, "üniversite sınavı ve hac tarihi gibi nedenlerle Haziran ayının seçimler için uygun olmadığını" söyledi. Dağ, “Bu sebeplerden kaynaklı seçim tarihinin güncellenmesi noktasında biz de müzakere ediyoruz.2023'te yapılacak hiçbir seçim erken değildir'' dedi.

Dağ, NTV canlı yayınına katıldı. Dağ, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Baykar açıklamasına, "'Burada bir siyasi duruş söz konusu değil” sözleriyle tepki gösterdi.

Altılı Masa’ya da eleştiri'de bulunan Dağ, "Çift kazık yere batmaz, altı kazık hiç batmaz. Bu demokrasinin geldiği noktaya ters bir durum. Kendi içlerinde de bu konuda çelişki var. Anadolu'da bir tabir vardır, çift kazık yere batmaz. Altı kazık hiç batmaz" dedi.

Dağ, AKP'nin seçim stratejisine yönelik de ''2023'ten sonra dünyada Türkiye konuşulacak’’ görüşünü savundu.