AKP'li Dağ: Bu tiyatroda herkes baş aktör kim olacak onun mücadelesini veriyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası hakkında konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bu karar, Altılı Masa içerisindeki güç savaşını ortaya çıkardı. Dünden beri de başka bir tiyatro oynanıyor. Bu tiyatroda baş aktör kim olacak, onun mücadelesini veriyorlar" dedi.

İzmir'in Bergama ilçesinde katıldığı bir törenin ardından açıklamada bulunan Dağ, İmamoğlu'na verilen hapis cezasına ilişkin konuştu.

Dağ, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İyi Parti Genel Başkanı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sevinç gösterilerini tüm kamuoyu gördü, takip etti. Yine bu karar, Altılı Masa içerisindeki güç savaşını ortaya çıkardı. Bunu tüm vatandaşlarımız da görmüş oldu. Dünden beri de başka bir tiyatro oynanıyor. Bu tiyatroda ısrarla herkes baş aktör kim olacak, onun mücadelesini veriyorlar.

'Bırakın bu komedi tiyatrosunu çevirmeyi'

Bizim arkadaşlara tavsiyemiz şu; ülke yönetmek, memleket yönetmek, belediye yönetmek, parti yönetmek ciddi bir iştir. Bırakın komediyi, tiyatroyu, artık gelin bu ciddi işlerle uğraşalım. Ciddi işlerde yarışalım ve mücadele edelim. Hizmetlerle konuşalım. İstanbul'u yönetenlerin, Türkiye'yi yönetmeye talip olanların, açıkçası böyle komedi tiyatrosu çevirmelerini değil, ciddi konularla ülkemizin gündemine gelmelerini bekliyoruz. Güç savaşında onlara muvaffakiyetler dilemekten başka bir şey yok ama Türkiye siyaseti adına bir haftalık süre içerisinde muhalefette yaşanan tablo üzüntü verici. Türkiye siyasetinin önemli, kıymetli olduğunu değerlendiriyoruz. Onun için de bir an önce muhalefete çağrımız; bırakın bu komedi tiyatrosunu çevirmeyi, artık ciddi işler konuşalım, ciddi işlerde mücadele edelim. Hizmette, eser siyasetinde mücadele edelim diyoruz."