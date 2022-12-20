Selvi: Birileri Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı yapmak istiyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyaset yasağına ilişkin gelişmeleri kaleme aldığı yazısında "Belli ki birileri Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı yapmak istiyor. Ama o Erdoğan olmak yerine Mustafa Sarıgül olmaya doğru koşar adım ilerliyor" dedi.

Ekrem İmamoğlu hakkında mahkemenin verdiği karara ilişkin gelişmeleri değerlendiren Selvi, "Siyaset literatürüne ‘Ekrem İmamoğlu çıkmazı’ ya da ‘İmamoğlu paradoksu’ gibi bir kavramı kazandırmak istiyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu, tarihin kendisine sunduğu fırsatları tersine çeviren bir politikacı" dediği yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Sen Türk siyasetine Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideri kazandırmış olan İstanbul’da seçimi iki kez kazan. Birinci seçimin iptal edilmesi nedeniyle ikinci kez kazandığın seçimle siyasette bir kahramana dönüş. Bu eğer doğru kullanılırsa siyasette bitmez tükenmez bir sermayedir. Sadece işine odaklansa, İstanbullulara hizmet etmeye çalışsa, gereksiz polemiklere girmekten kaçınsa, İstanbul’un başkanı olarak hareket etse bu siyasi sermaye ona birkaç seçim daha kazandırırdı. Muazzam bir başarı elde etti. Ama o bunu girdiği siyasi polemiklerle, bitmez tükenmez tatil merakıyla, kar yağınca İngiliz Büyükelçi’yle yaptığı balık keyfiyle, Karadeniz gezisiyle, kendisini İstanbul adayı yapan Kılıçdaroğlu ile girdiği cumhurbaşkanı adaylığı rekabetiyle, İstanbul’un sorunlarına odaklanmak yerine ilk günden itibaren dizginleyemediği cumhurbaşkanı adaylığı hevesiyle bozuk para gibi harcadı, tüketti.

Talih insanın kapısını bir kez çalar derler. Ama İmamoğlu’nun kapısını ikinci kez çaldı. Siyasi yasak kararının siyasi tarihimizde çok önemli bir yeri vardır. Sadece bir dönem siyasi yasaklı olan Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olmasını kastetmiyorum. 12 Eylül’den sonra siyasi yasaklı olan Demirel cumhurbaşkanı, Ecevit ve Erbakan ise bu ülkede başbakan oldu. Kimse onlara altın tepsi içinde bu fırsatı sunmadı. Mücadele ettiler. Ekrem İmamoğlu ise yasak kararı çıktığı andan itibaren sevinç gösterileri, coşkulu kutlama havası, Saraçhane şovu, Meral Akşener’le verdikleri coşkulu görüntülerle etkisiz hale getirdi.

'Çok zorlamayın'

Belli ki birileri Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı yapmak istiyor. Birileri ısrarla İmamoğlu’nun önünü açmaya çalışıyor. Ama o Erdoğan olmak yerine Mustafa Sarıgül olmaya doğru koşar adım ilerliyor. Önüne gelen fırsatları tepiyor. Arjantin-Fransa maçında penaltı kaçıran Fransız futbolculara benziyor. İmamoğlu üzerine siyasi proje inşa etmeye çalışan güç odaklarına sesleniyorum. Çok zorlamayın, İmamoğlu’ndan bir Erdoğan çıkaramazsınız. Çünkü o kumaş yok."