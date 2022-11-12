AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'çök kapan tutun' tatbikatı mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde uygulanan deprem tatbikatı öncesinde video mesaj yayınladı.

Bilim insanlarının, bölgede en önemli fay hatlarının üzerinde yer alan Türkiye'de büyük depremlerin yaşanma ihtimalinin giderek arttığı konusunda fikir birliği içinde olduğunu belirten Erdoğan, "Depremin yaşanmasını engellemek mümkün değildir. Ama can ve mal kayıplarının önüne geçecek tedbirleri almak bizim elimizdedir" dedi.

Erdoğan, geçmişte yaşanan acı tecrübelerden çıkarılan dersler ışığında yapılan hazırlıklarla artık hiçbir afette vatandaşların "Nerede bu devlet?" diyen feryadını duymadıklarını iddia ederek, bu çerçevede AFAD bünyesinde oluşturdukları bütünleşik afet yönetim stratejisinin, afet öncesi hazırlık ve risk azaltma, afet anında müdahale ve afet sonrası iyileştirme olmak üzere üç kademeden oluştuğunu söyledi.

Afet öncesi hazırlık ve risk azaltma çalışmaları kapsamında toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleriyle şehirleri afete karşı dirençli hale getirdiklerini savunan Erdoğan, "Afet anındaki etkin yönetimimizle vatandaşlarımıza kısa sürede ulaşıyor ve arama kurtarma çalışmalarını hızla gerçekleştiriyoruz. Afet sonrası iyileştirme stratejimizle de yıkılanın yerine çok daha iyisini koyacak projeleri hayata geçiriyoruz. Hiç şüphesiz afet öncesi hazırlıklarınızla, afet anındaki doğru davranışlarınızla, afet sonrasındaki sabrınızla her şeyin merkezinde sizler varsınız" ifadelerini kullandı.