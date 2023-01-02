AKP'li Çelik'ten 'Suriye'yle temas' açıklaması: Gelinen noktadan memnunuz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:
- İlk devlet başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten itibaren bugüne kadar bu devlete hizmet edenleri saygıyla anıyoruz. O zor şartlarda Atatürk ve arkadaşları hiç umutsuzluğa kapılmadan büyük devrimler gerçekleştirdiler.
- Zorlukların bir kısmı içeriden bir kısmı dışarıdan kaynaklandı. En son bizim neslimizin gördüğü 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi en kirlilerinden biri olarak tarihe geçti.
- TBMM tüm dünyadaki meclislerden bir farkı vardır. 2 kere gazi olmuş bir Meclis'tir.
- Cumhurbaşkanımızın, başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde pek çok sessiz devrimler gerçekleştirildi.
- Türk siyasetini felç eden, içeriden suikast girişimleri düzenleyen yaklaşım, bunlar siyasi parti görünümünde olabilir. Rejim krizi üretirler. Türkiye'nin kendi rejimiyle bir problemi yoktur.
- Laiklik adı altında kullanılan vesayet girişimleri geçtiğimiz dönemlerde sona ermiştir.
- Karşı karşıya kaldığımız en büyük problemlerinden birisi dünyada Rusya-Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan tablo. Türkiye masada müzakere etmek isteyenler için güvenilir bir ortaktır. Türkiye küresel düzeyde bir aktördür. Sorunların diplomasiyle çözülmesi gerektiğini vurguluyoruz.
- AB toplantılarında Cumhurbaşkanımız, Türkiye olmadan Rusya-Ukrayna meselesini konuşabilecekleri gibi yanılgı içerisine girebiliyorlar. Türkiye olmadan Rusya-Ukrayna savaşının konuşulması zihinsel egzersiz düzeyinde kalır.
- Önümüzde uzun bir soğuk savaşın belirdiğini söyleyebiliriz.
- Balkanlardaki vekalet çatışmalarına müsaade etmeyecek tek ülke Türkiye'dir.
Suriye ile görüşme: 'Gelinen noktadan memnunuz'
- (Suriye ile Moskova'da düzenlenen üçlü görüşme) Şimdiye kadar gelinen noktadan memnunuz. Sorunun silahla değil siyasetle çözülmesini istedik.
- Türkiye en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olmuştur.
- Terörle mücadele verilmeseydi sınırımızın hemen dibinde birtakım unsurlar devlet türü yapılar kurmuş olurdu.
- (İsrail ile ilişkiler) Diplomasi ve müzakere anlayışını sürdüreceğiz.
Sinan Ateş cinayeti açıklaması
- (Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi) Ailesine başsağlığı diliyoruz. Burada, bu menfur olay gerçekleştikten sonra yapılan yorumların birçoğunu gördük. Bunların hiçbirine itibar edilmemesi gerekir. Ölüm üzerinden siyaset yapmaya kalkanlar var, bunların tutumu ahlaki değil. Emniyet güçleri, Türkiye'nin adliyesi, emniyet teşkilatı bu konunun bütün boyutlarını açığa çıkaracaktır. Bu tip meseleler örtbas edilecekmiş gibisinden, yurt dışında örgüt bağlantılı bazı kişilerin Cumhur İttifakı'nı adres göstererek yorum yapması ve yaygınlaştırmaya çalışması... Bütün bunları tespit ettik. Bunların hepsi, tamamen başka amaçlara matuf olarak gündeme getirmedir. Emniyet işinin başındadır, adliye işinin başındadır olay bütün yönleriyle aydınlatılacaktır.
Seçim tarihi
- (Seçim tarihi) Seçim takvimi ile gündem 18 Haziran'da yapılması yönünde. 18 Haziran'da çıkabilecek sorunlar, vatandaşlarımızın seyahatte olabilmesi nedeniyle bir değerlendirme yapılıyor. Net bir sonuca varırsak açıklayacağım ama bu, erken seçim düzeyinde bir tarih değerlendirmesi olmayacak.