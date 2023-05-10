AKP'li Çelik: Türkiye göçmen kampı değil, Suriye'ye dönüş sağlanacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CNN Türk'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Çelik, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Suriye konulu dörtlü dışişleri bakanları toplantısı anımsatılarak, "Türkiye'nin özellikle sığınmacılar konusunda beklentileri yüksek. O toplantıdan bir sonuç çıkar mı bununla alakalı?" sorusuna, bu durumun kademeli olduğunu belirtti.

Kendisinin Avrupa Birliği Bakanlığı zamanında da Avrupalılara göçmenlerin sürekli Türkiye'de kalmayacaklarını söylediklerini aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Türkiye bir göçmen kampı değildir. Burada ölümden kaçan insanları ölümden kurtaran insani bir güç olarak Türkiye bu sorumluluğunu yerine getirdi. Ama gelinen noktada Suriye ile normalleşme sağlandıkça bu insanların can güvenliği garanti edildikçe bunların Suriye'ye dönüş süreçleri daha da hızlanacak. Zaten önemli bir miktarda dönüş sağlanmış durumda. Kendi topraklarına dönüyorlar. Ama oralarda durum istikrarlı hale gelmeye başladıkça bu da olacak."

Çelik, son 1 yıl içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde inisiyatif alınarak büyük bir paradigma değişiminin ortaya koyulduğunu, Mısır ile normalleşmenin devam ettiğini, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilerlediğini, Suudi Arabistan ile olan bazı sorunların aşıldığını anlatarak, "Suriye meselesiyle ilgili bu normalleşme, liderler görüşmesi aşamasına gelmeye yakın gözüküyoruz şu anda. O aşama da tamamlandıktan sonra mültecilerin dönmesiyle ilgili mekanizmalar da daha hızlı işleyecektir" dedi.

Çelik, "Sığınmacıların güvenli bir şekilde dönmeleriyle alakalı nasıl planlar var?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Normalleşme süreciyle birlikte onurlu ve gönüllü dönüşle ilgili... İnsanları kamyonlara doldurup ölüme gönderecek şekilde bir davranış asla söz konusu olamaz ama nihayetinde göçmenlerine burada sürekli kalması gibi bir politika da benimsemez. Türkiye'nin bir göç ve göçmen politikası vardır, bu tutarlı bir şekilde işletilmektedir. Türkiye insanlık önünde yüz akıyla ölümden kaçan insanlara tarih boyunca olduğu gibi kucak açmış. Bunların can güvenliği sağlandıkça normalleşmeye bağlıdır bu normalleşmeyle birlikte sağlanacak ki normalleşme devam ediyor. Bu insanların da onurlu ve gönüllü dönüşü hızlanacaktır zaten." (AA)