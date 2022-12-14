AKP'li Çelik: İmamoğlu'na verilen cezayla Erdoğan’a verilen cezanın ne farkı var?

AKP'li Hüseyin Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararına dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İmamoğlu’na verilen cezanın “AK Parti iktidarına yapılmış en büyük kötülük” olduğunu belirten Çelik “Sn.Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza, Ak Parti iktidarına yapılmış en büyük kötülüktür. 1998’de İBB Başkanı iken Sn. Erdoğan’a verilen ceza ile bunun ne farkı var? Askerin ve yargının siyaseti şekillendirme çabası her zaman ters tepmiştir. Bu karar, sadece muhalefeti konsolide eder" dedi.