AKP'li Çelik: Bunlar adaylarını seçimden sonra ilan edecek

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen AKP Yüreğir İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'nda, 2023 seçimlerinde her zaman olduğu gibi en büyük başarıyı ilçeden beklediklerini söyledi. Çelik, çok uzun yıllardan, yollardan, mücadelelerden demlenerek gelmiş bir siyasi hareket olduklarını öne sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen yargı kararıyla ilgili Çelik, "Bugün bir yargı kararı üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili henüz yargı süreci devam ederken tutup da Sayın Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'nin, birtakım kafalarında kurdukları komploların parçası olarak, kendi projelerinin, siyasi mühendisliklerinin, rekabetinin zemini haline getirilmeye çalışılmasını buradan bir kere daha bütün gücümüzle reddediyoruz, kınıyoruz" diye konuştu.

'Ne yaptığınız bizi ilgilendirmez'

AKP'nin siyaset meydanlarının, en zor zamanlarda demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyenlerin, sandığın "namus" olduğuna inananların partisi olduğunu ileri süren Çelik, şöyle devam etti:

"Birileri çıkmış, kendi aralarındaki meseleyi bizim üzerimizden tartışmaya çalışıyorlar. Yargı süreci devam ederken ortaya bir yargı kararı çıkmış, altılı masa içerisinde birbirlerine kabul ettiremedikleri şeyleri bu yargı kararı üzerinden fiilen birbirlerine dayatmak için Cumhurbaşkanımızın, partimizin ismini kullanarak siyasi fırsatçılık yapıyorlar. Hiç kimse AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanımızı bu komplolarla, siyasi yasakçılıkla asla ve kata bir araya getiremez. Biz Türkiye'deki her türlü yasakla, Türkiye'deki demokrasiye yönelik her türlü suikast teşebbüsü ile Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bedelini adım adım ödeyerek, mücadele ederken karşımızda olanlar şimdi çıkmışlar bize demokrasiden bahsediyorlar. O demokrasinin nasıl savunulması gerektiğini, millet için ne kadar kıymetli olduğunu size yine biz, Recep Tayyip Erdoğan öğretti, AK Parti öğretti. Bu sayede öğrendiniz. Bu yargı kararı ortaya çıktığı andan itibaren yargı kararı tartışmıyorlar. Birileri tutmuş CHP Genel Merkezi'ni Ankara'dan Saraçhane'ye taşımaya çalışıyor. Birileri tutmuş 'Kılıçdaroğlu aday olsun' derken, 'Kılıçdaroğlu aday olmasın' lobisi bu yargı sürecini kendi içlerindeki bir mücadelenin parçası haline getirmeye çalışıyor. Ne yaptığınız bizi ilgilendirmez. Ne yaparsanız yapın ama bu yaptıklarınızla Cumhurbaşkanımızın ismini ve AK Parti'yi asla yan yana getiremezsiniz."

Altılı masanın aday ilan etme tarihine değinen Çelik, "Muhtemelen bunların adaylarını ilan etme tarihi Temmuz ya da Ağustos 2023 olacak. Seçimden bir ya da iki ay sonra ilan edecekler" yorumunda bulundu.

'Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır'

Çelik, "Hiçbir zaman yaşlanmayan, sadece yaş alan, yaş aldıkça gençleşen ama en önemlisi Cumhuriyet'in, demokrasinin, bu ülkenin geleceğinin, bu ülkenin gençlerinin geleceğinin teminatı olan bir siyasi hareketiz" görüşünü ileri sürdü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hikayesiyle başka hikayelerin mukayese edilmeye çalışıldığını anlatan Çelik, şunları dile getirdi:

"Bizim Cumhurbaşkanımızın hikayesi tek tek, her safhada demokrasi mücadelesinin bedelini ödeyerek, ilmek ilmek işlenmiştir. Cumhurbaşkanımızın mücadelesi bedeli ödenmiş ve hak edilmiş bir mücadeledir. Onun için halkımıza sahte hikayeler, karşımıza gerçek olmayan masallarla kimse çıkmasın. Sonuçta siyaset millet için yapılır. Hepimizin sicil amiri millettir. Sicil amirimiz olan milletimizden başka bir dayanak, milletimizden başka bir siyasi güç, bugüne kadar tanımadık bundan sonra tanımayacağız. İnşallah bu diri ve çalışkan teşkilatımızla beraber 2023'e çok daha güçlü bir şekilde geliyoruz. Bugünden seçimlere kadar karşımızdaki bu tabloyu da gördükten sonra sorumluluğumuz artmış olarak, yükümüz artmış olarak ama aynı zamanda da bu yükü kaldıracak, bu sorumluluğu kaldıracak siyasi gücümüz artmış olarak girecektir. Onlar adayını belirlemediler. Biz çoktan adayımızı belirledik. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah'ın izniyle, ümmetin desteğiyle, milletimizin teveccühüyle ülkemize daha uzun yıllar hizmet edecek."

'Komploların parçası olamayız'

Çelik, kendilerini sandığın üstünlüğüne adadıklarını öne sürerek, "Onların kafalarında kurdukları komploların parçası olamayız, hiç kimse bizi bunların paçası haline getiremez" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın ismiyle "siyasi yasakçılık", demokrasiye tuzak kurma, komplo üretme ve kumpas kurmanın asla yan yana gelmeyeceğinin ileri süren Çelik, şunları kaydetti:

"Birileri kendi alınlarında taşıdıkları bozuk demokratik sicillerini, AK Parti'ye yansıtmaya çalışıyorlar. O bize yansımaz. Bizim ışığımız Cumhuriyet'ten geliyor, demokrasiden geliyor. Sizinkinin nerelerden geldiğini geçmiş zaman içerisinde pek çok vesileyle gördük. Siz kendiniz, CHP Genel Merkezi'ni Saraçhane'ye taşımak isteyenlerle, Ankara'da tutmak isteyenler arasındaki kavganıza bizi karıştırmayın. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerle desteklemeyenler arasındaki kavganıza bizi karıştırmayın. Biz o işlerden anlamayız. O işleri siz bilirsiniz. Biz sadece millete hizmet etmekten anlarız. Biz sadece demokrasinin üstünlüğünden, milli iradenin sarsılmazlığından, sandığın üstünlüğünden anlarız. Onun için biz bir kere daha söylüyoruz; Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yüreğir teşkilatımızla Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi ve bu millete hizmetinin devamı için Cumhur İttifakı'nın sandıktan en güçlü şekilde çıkması için her zamankinden daha kararlı, her zamankinden daha azimli şekilde yürüyeceğiz. Biz masayla sandalyenin, masanın ayaklarının, masanın altındakinin ve üstündekinin arasındaki kavgada olmayız. Biz siyaset meydanlarının partisiyiz. Biz mahalle mahalle gezenlerin partisiyiz. Biz vatandaşımızla her halükarda buluşanların partisiyiz. Biz milli iradeyi her şeyin üstünde tutanların partisiyiz."