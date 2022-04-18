AKP'li Çelik: ABD'ye daha geniş bir talep mektubu iletilecek

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada "ABD ile ilişkilerimizde Ukrayna, Afganistan, Afrika, enerji güvenliği pek çok konuda ortaklık geliştirebileceğimiz alanlar var" dedi.

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nın hayata geçtiğini söyleyen Çelik "Bir de F-16'lar konusu var. Milli Savunma Bakanlığımız talep mektubuyla 40 adet yeni F-16'ların alınması bizdeki 79 tanesinin o seviyeye yükseltilme talebi olmuştu. Bu çerçevede daha geniş bir talep mektubuyla Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili mektup iletilecek" dedi.

Çelik "NATO müttefikleri arasında güvenlik ihtiyaçları karşılayacak kısıtlama ve koyulmamış ambargoların olması mantıksızdır" diye konuştu.

Çelik gazetecilerin sorusu üzerine 6'lı ittifaka ilişkin ise "Bu bizim üzerinde durduğumuz konu değil" dedi.

Çelik şunları söyledi:

"İkinci ittifak, üçüncü, dördüncü ittifak şeklinde gidiyor. Alfabenin harf ve rakamlarını tüketerek gidiyor. Bu bizim üzerinde durduğumuz konu değil. Birisi ittifakın içinden çıkıyor 'Daha önce AK Parti'de olanların burada yeri yok' diyor. Diğerlerinden ses çıkmıyor. Üçüncü ittifakı konuşanlar bunu düzeltmeye çalışıyor. Bu giderek bir Türkiye tartışması, siyaset tartışması, siyasi gündemlerle ilgili farklı siyasetlerin dillendirileceği mekanizma olmaktan çıkıp, daha çok 6'lı mekanizmaların kendi iç sorunların ifadesi şeklinde bir yapıya dönüşüyor. Kimin masaya kimi ekleyip, kimi çıkarmaya çalıştığı bizim takip etmemiz gereken, mesai harcamamız gereken durum değil."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Maalesef Suriye'yi karıştıran ilk adımları Türkiye attı" sözleri hakkında ise Çelik "Çok büyük haksızlık. Çok üzüntü verici, kendi ülkesini, hükümetini şikayet eden, olmayan bir şeyi varmış gibi anlatan yaklaşım" diye konuştu.

Çelik "Saadet Partisi Genel Başkanının bilerek konuşması lazım. Böyle bir sorumsuzluk olabilir mi? Elinde kan olanı hedef almıyorsun, 'oraya kan girmesin' diyen sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alıyorsun. Gerçekten çok üzüntü verici" ifadelerini kullandı.