AKP'li Çelik: 6’lı Masa cumhurbaşkanı adayını seçimlerden sonra açıklayacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, "6’lı Masa'dan 66 tane ses çıktığını" söyleyerek “6’lı Masa cumhurbaşkanı adayını Haziran 2023 seçimlerinden sonra açıklayacak. Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

Çelik, Adana’da Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlenen partisinin 99. İl Danışma Meclisi toplantısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "AKP'nin en genci" olduğunu söyledi. Çelik, “Bütün bu işleri yapmamızı sağlayan aziz milletin duasıdır. Biz diğer ülkeler gibi millete bağımızı hiç kopartmadık. Bizim aklımıza gençlik deyince yorulmamak, cesaret ve yoldan dönmemek gelir. AK Parti’nin en genci Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnşallah bir sonraki döneme ülkenin başına en genç Cumhurbaşkanı getireceğiz. Recep Tayyip Erdoğan’ı getireceğiz” ifadelerini kullandı.

'Herkesin en çok görüşmek istediği lider Recep Tayyip Erdoğan’dır'

Çelik şöyle konuştu:

“Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte dünyanın karşı karşıya kaldığı istikrarsızlık hem doğudaki hem de batıdaki ülkeleri ciddi bir meydan okumadan geçiriyor. Enerji krizinden tahıl krizine kadar birçok noktada dünyanın bir takım düzenleri bozulmaya başlıyor. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız hadiseler enerji koridorundan, tahıl koridoruna kadar bir şeyi gösteriyor. Dünyanın birçok yerinde bir sürü ülke bu krizlere hazırlıksızken Türkiye’nin ne kadar hazırlıklı olduğunu görüyoruz. Şuanda Şangay 5’lisine katıldığımızda da en kilit aktör Türkiye’dir. Herkesin en çok görüşmek istediği lider Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ukrayna dünya tahılının çok büyük bir bölümünü üretiyor. Eğer bu tahıl dünyaya ulaştırılmasa dünyanın çeşitli yerlerinde ciddi açlık krizleri ortaya çıkacaktı. Cumhurbaşkanımızın inisiyatifiyle Ukrayna tahılının dünyaya ulaştırılması için bu mutabakat sağlandı. Arkasından Rus tahılının da dünyaya ulaştırılması için çeşitli girişimler devam ediyor. İstanbul’da gerçekleştirilen Rusya ve Ukrayna heyetlerini bir araya getirme, cumhurbaşkanımızın bu bir araya getirme sürecini himaye etmesi, ardından enerji kriziyle dünyanın karşı karşıya kaldığı tablo görüldüğü zaman Türkiye’nin ne kadar dirayetli bir şekilde yönetildiği, cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu diplomatik performansın dünyanın geneli içinde ne kadar büyük pozitif sonuçlar ürettiği herkesin gözü önünde gerçekleşiyor.”

'Yoklama vermek eskiden ilkokullarda vardı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün Twitter üzerinden ‘Sizleri duymak, hissetmek istiyorum yanımda mısınız, değil misiniz?’ twetine ilişkin konuşan Çelik, “Dünyada görüşüne en çok başvurulmak istenen kişi cumhurbaşkanımızken dün karşımızdakilerin halini gösteren bir gelişme yaşandı. 6’lı masanın mensuplarından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tuttu kendi partililerine bir mesaj yazdı. ‘Sizleri duymak, hissetmek istiyorum yanımda mısınız, değil misiniz?’ dedi. Bir siyasi parti genel başkanının kendi mensuplarına ‘Yanımda mısınız, değil misiniz?’ diye sormak zorunda kalması ne büyük bir zaaftır. Ne büyük bir açmazdır. Siyasetin doğası, siyasi particiliğin doğası siyasi parti mensuplarını aynı ailenin mensupları haline getirme çabasıdır. Aradan bu kadar zaman geçmiş, hala bir siyasi partinin genel başkanı ‘Yanımda mısınız, değil misiniz?’ diye soru soruyor. Onlarında her biri ilkokulda yoklama verir gibi ‘Yanındayız’ diyerek tweet atıyor. Arkadaşlar bu tırnak kontrolü, yoklama vermek eskiden ilkokullarda vardı. O işler orada kaldı. Bir siyasi parti genel başkanı sokaklarda yürüdüğü zaman insanların teveccühünü test etmek zorunda kalıyorsa, kendi siyasi partisinin mensuplarının yoklamasını almak zorunda kalıyorsa bu memleket için, köklü bir siyasi parti için azdır. Cumhurbaşkanımız ise ülke sokaklarında bölge ülke sokaklarına oradan da Central Park’ta yürüdüğü zaman nasıl yürüdüğünü görüyoruz. AK Parti’de sen, ben, öteki yok. Hepimiz varız” dedi.

'Cumhurbaşkanımızın temposuna hiçbiri ulaşamıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 haftalık çalışma temposunun muhalefet liderlerinin 1 yıllık çalışma temposuna denk gelmediğini vurgulayan Çelik, “Bütün dünyanın üretim zincirinden tutunda diğer konulara kadar ciddi sıkıntılar içerisine girdiği bir dönemde ne tedarik zincirinde ne de üretim konusunda Türkiye’miz bir sıkıntı yaşamıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini açıkladık. İnşallah vatandaşlarımızın sosyal konutları en verimli şekilde buluşmasını sağlayacağız. Rakamlar ve başvuru sayıları giderek yükseliyor. Cumhurbaşkanımız bunların en kısa sürede bitirilmesi için talimatlarını veriyor. Bu muhalefet liderlerinin 1 yıllık çalışması hepsini toplasan cumhurbaşkanımızın 1 haftalık çalışmasına denk gelmiyor. Aynı şekilde Ramazan ayından bugüne kadar Türkiye’nin her tarafında ve Adana’mızda teşkilatlarımızın çalışması, karşımızdakilerin hepsinin çalışmasının yüzde 1’i etmiyor. Arkadaşlarımız bundan dolayı bir rehavete kapılmıyorlar. Her sunumda kendi rekorlarını nasıl kıracaklarını değerlendiriyorlar” ifadelerini kullandı.

'6’lı masadan 66 tane ses çıkıyor'

6’lı masadan birçok ses çıktığını anlatan Çelik, “Bu 6’lı grup bir araya geldiği zamanda yarısı Suriye politikasını destekliyor, yarısı Suriye politikasına karşı çıkıyor ve buradan bir birliktelik çıkacağı düşünülüyor. Bir kısmı İstanbul Sözleşmesi’ne karşıyım, bir kısmı da gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi’ni hayata geçireceğim diyor. Onun ötesinde bir kısmı ben özelleştirmeye karşıyım, öteki diyor ki bizim yaptığımız özelleştirmeler doğruydu. Önce 6’lı masadan 66 tane ses çıkıyor, bunların azaltılması, milletin anlayacağı hale getirilmesi lazım. Biz cumhur ittifakı olarak Türkiye’nin büyümesi, gelişmesi ve kalkınması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Öte yandan AKP'li Çelik, 6’lı masanın adaylarını açıklama tarihinin Haziran 2023 seçimlerinden sonra olduğunu belirterek, Cumhur İttifakı adayının Erdoğan olduğunu yineledi.