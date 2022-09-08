AKP ile ilgili çarpıcı kulis iddiası: ‘Bulmakta güçlük çekiyorlar…’

Milli Gazete yazarlarından Zeki Ceyhan, AKP’nin 2023’te yapılması planlanan seçimler için “yıpranmamış isim” arayışında olduğunu ancak bulamadığını söyledi.

Ceyhan, bugünkü köşe yazısında AKP’nin önündeki en büyük sorunun yıpranmış isimler olduğunu ifade etti:

AKP’li dostlarımız seçim çalışmaları için kolları sıvadılar ama sadece kollarını sıvamaları yeterli değil. Onların önündeki en büyük sorun: Yıpranmış isimler! Seçimlerde hazırlayacakları listelerde “yıpranmış isimler” olmaması gerektiğine inanıyorlar.

Listelerde “yıpranmış isimler” olmamalı, “yeni isimler” olmalı diye düşünüyorlar. İşte bu düşünce önlerindeki en büyük sorunun temel nedenini oluşturuyor. Yani yıpranmamış isim bulmakta güçlük çekiyorlar.

Parti içerisinde ciddi bir çekişmenin olduğunu işaret eden Ceyhan, şöyle devam etti:

Zira her iki AKP’li arasında oldukça ciddi sorunlar yaşanıyor. Yani her iki isim de birbirleri için yıpranmış isim haline gelmiş durumda. Yazılı ve görsel medya bu tür anlaşmazlık konularıyla ilgili haberlerle dolup taşıyor. El ele veren, sırt sırta veren iki AKP’li yerine hep birbiri ile uğraşan iki AKP’li tipinin öne çıkıyor olması, elbette sıradan bir tesadüf eseri değil.

Parti içinde çok ciddi “anlaşmazlık konuları” olduğunu ve tarafların bu konuda birbirlerini yıpratmakta yarıştıklarını kim inkâr edebilir? Bırakın sıradan iki partiliyi, evlilik bağı ile bir araya gelmiş partililerin birbirlerini yıpratma konusunda çok acımasız oldukları görülüyor. Biri diğerinin elini zayıflatabilmek için mahrem görüntülerini servis etmekte beis görmezken ötekinin hasmını elindeki kasap bıçağı ile hizaya sokmaya çalıştığı bir partide yıpranmamış isim nasıl bulunur?

"Bize göre AKP’li dostlarımızın yıpranmamış isim arayışlarının, suyu yokuş yukarıya akıtmaya çalışmaktan fazlaca bir farkı yok" yorumunu dile getiren Milli Gazete yazarı, devamında şu ifadeleri kullandı:

Yıllardır Genel Başkanları Erdoğan’ın partililer üzerindeki otoritesinden istifade ederek bugünlere gelenlerin kavgasız gürültüsüz bir arada durmaları imkânsız gibi bir şey. Bu nedenle muhalefet sözcülerinin işi zor ama iktidar sözcülerinin işi daha zor diyenlere hak veriyoruz. Elbette muhalefet partilerinin içleri güllük gülistanlık değil ama onların anlaşmazlık konuları iktidar partisinde olduğu gibi dallanıp budaklanmış vaziyette değil.

Muhalefet partileri telafisi daha kolay sorunlar yaşıyorlar. İktidar partisinde ise ortaya çıkan sorunları telafi edebilmek kolay olmuyor. “Beyefendi böyle şeyler istemiyor” ikazı bile partililer arasında yaşanan sorunları örtbas etmeye yetmiyor.