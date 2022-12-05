AKP'li Canikli: Bugün asgari ücretle 42 kilo et alınabiliyor

TBMM Genel Kurulu'nda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşülürken kürsüye çıkan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli ilginç bir hesap yaptı.

Bütçe Kanunu Teklifi'ni savunan Nurettin Canikli, asgari ücretin alım gücünü 1 yıl öncesine kıyasla 'arttığını' öne sürerek şöyle konuştu:

"Asgari ücret kaç dolar satın alabiliyordu, somut. Bakalım. Geçen yıl aralık ayında asgari ücret 2 bin 825 lira. Kur ne kadar? 13,72 lira. Dolayısıyla 5 Aralık 2022'de yani 1 yıl önce asgari ücretli 205.9 dolar satın alabiliyordu. Doların fiyatı da yükseldi, önemli bir ölçüt. Bugün dolar 18,65 TL. Asgari ücret ne 5 bin 500 TL. Bugün ne kadar alıyor? 295 dolar arkadaşlar. Bir yıl önce asgari ücretli 209 dolar alırken, bugün tam 295 dolar alıyor. Dolar bazında artış yüzde 43. Bunu da check edelim.

Kırmızı ete bakalım. 1 yıl önce dana kuşbaşı etinin fiyatı 68 lira. Bugün 138 lira. 1 yıl önce 2 bin 825 liralık asgari ücret ile 41 kilo alabiliyor. Bugün 5 bin 500 liralık asgari ücret ile 42 kilogram alabiliyor. Çok artış yok ama düşmemiş..."

Canikli'nin bu açıklamalarının ardından muhalefet sıralarından tepkiler geldi.