AKP'li Cahit Özkan: 2023 seçimlerinde yüzde 75'in üzerine çıkacağız

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan "Zor Ama Yine De Sor" programına katıldı.
Seçimlere ilişkin konuşan Özkan, "Biz diyoruz ki, inşallah 2023 seçimlerinde tarihi bir rekorla ipi göğüsleyeceğiz. Yüzde 75'in üzerine çıkacağız. Zaten elbette amacınız seçimleri kazanmaksa hedefiniz yıldızlar olmalı. Ben AK Parti Grup Başkanvekili olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'siyasetinin acaba yüzde yüz vatandaşımız neden bizi desteklemiyor?' bu arzuyla bu hedefle siyaset yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Özkan, şunları söyledi: