'AKP'li büyükşehir belediye başkanı gazeteci kadına tecavüz etti' iddiası: İfadeler ortaya çıktı

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel önemli bir iddiayı bugün köşesine taşıdı. Ağırel, "Bir süredir siyaset kulislerinde AKP'li bir büyükşehir belediye başkanının, gazeteci bir kadını taciz ettiğine dair ağır iddialar dolaşıyordu. Söz konusu belediye başkanı herkesin tanıdığı bir isim" ifadelerini kullandı. Ağırel, konu yargılama aşamasında olduğu için isim vermeyeceğini kaydetti.

Ağırel, "Olay genç kadının, 2005-2006 yıllarında o dönem ilçe belediye başkanı olan şimdiki AKP'li büyükşehir belediye başkanı ile röportaja gitmesiyle başlıyor. Röportajın ilgili gazetede yayınlanmaması üzerine belediye başkanı, 3-4 gün arayla birçok kez mağdur kadını arıyor. Daha sonra yayınlanmayınca 'o zaman ben oraya geleyim' diyerek belediye başkanı, kadın gazeteciyi kendi kullandığı füme renkli araçla alıyor. Devamını ifadesinden aktarıyorum..." diyerek gazetecinin önce burada tacize, daha sonra da makam odasında cinsel saldırıya maruz kaldığına ilişkin ifadelerini aktardı.

Ağırel, AKP'li başkanla görüşmek istediğini ancak iddiaların muhatabı olan başkanın telefonlarına çıkmadığını söyledi. "Ayrıca mağdur kadın iki ay önce CİMER'e de başvurarak olayı anlattı. Yani aslında olay iki aydır Cumhurbaşkanlığının da bilgisinde" diye yazdı.